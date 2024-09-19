مستشار حكومي عن “سرقة القرن”: كل الكهنة الكبار متورطين بقضية نور زهير

قال مستشار رئيس الوزراء عبد الامير تعيبان، إن الكهنة الكبار من القوى السياسية متورطين بقضية “سرقة القرن”، وأن نور زهير أحد عبيدهم وسماسرتهم.

وذكر تعيبان في حديث متلفز، أن “بعض الأطراف وضعت أنفها في كل تفاصيل أجهزة الدولة، وبعض الوزراء غير ملامين إن كان هناك تقصير في وزاراتهم، فهم محكومون بمدير مكتب تعينه الكتلة السياسية، ومدير المكتب مرتهن بلجنة اقتصادية توجهه وتسيطر عليه من إحدى أحياء بغداد، وتحكم بمقدرات الوزارة والعراقيين”.

وأضاف إن “السوداني محارب لأنه ناجح، والعبادي حرموه من الولاية الثانية لأنه كشف “الفضائيين”، رغم قيادته العراق خلال أحلك الفترات”.

وعن سرقة القرن، قال تعيبان: “كل الكهنة الكبار متورطين بقضية نور زهير، وهو أحد عبيدهم وسماسرتهم، وهم مسؤولون عن تهريبه”.

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