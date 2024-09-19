مفوضية الانتخابات: 180 ألف بطاقة ناخب جاهزة ولم يستلمها أصحابها

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان 180.000 بطاقة ناخب جاهزة ولم يستلمها أصحابها، داعية وسائل الاعلام الى حث المواطنين لمراجعة مراكز الانتخابات واستلام بطاقاتهم.

وقال عامر موسى الحسيني رئيس اللجنة المركزية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان “ان 180.000 بطاقة ناخب جاهزة ولم يستلمها أصحابها، لهذا ندعو وسائل الاعلام الى حث المواطنين لمراجعة مراكز الانتخابات واستلام بطاقاتهم ليتمكنوا من المشاركة في الاقتراع بيوم الانتخابات”.

وأضاف الحسيني “سنستمر في توزيع بطاقات الناخبين لغاية يوم الاقتراع، ولكن سيكون هناك إرباك وخاصة في يوم الاقتراع، ولهذا نطالب الجميع باستلام بطاقاتهم قبل يوم الاقتراع”.

جاءت هذه التصريحات في اجتماع للمفوضية مع نقابة صحفيي كوردستان ومدراء وسائل الإعلام في في كوردستان ووزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان.

وبحسب إحصائيات المفوضية، يحقُّ لـ 2,899,578 شخصاً المشاركة في إقليم كوردستان بعد حصولهم على بطاقاتهم البايومترية.

وسيشارك 2,683,618 ناخباً في الانتخابات العامة، في حين سيُشارك 215,960 ناخباً في عملية التصويت الخاص.

وأعدّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 1,431 مركز اقتراع، تشمل 1,266 مركزاً للتصويت العام، و165 مركزاً للتصويت الخاص.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان، تحديد يوم 20 تشرين الأول 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، حيث وقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في 26 حزيران 2024، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وبموجب المرسوم الإقليمي الذي تلاه المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، خلال مؤتمر صحفي، حدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم 20 تشرين الأول 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

ووفقاَ للمرسوم الإقليمي رقم 222 لسنة 2024 والذي ينص على:

استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته قررنا:

1. تحديد 20-10-2024 موعداً لإجراء الانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان العراق.

2. تلتزم جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لتنفيذ هذا المرسوم.

3. يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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