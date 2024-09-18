“حجز سيارة المخالف”.. تعليمات جديدة من اللجنة الأمنية بالعاصمة أربيل

اصدرت اللجنة الأمنية في محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، بياناً تعلن فيه عن حظر بعض الممارسات التي رصدتها مؤخراً باستخدام مواكب السيارات المغطاة بالملصقات والصور والشعارات في شوارع العاصمة والقيام بالحملات الدعائية لانتخابات برلمان كوردستان المقرر اجراؤها في 20 اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان: “لاحظنا وجود بعض الأشخاص الذين يقومون بتسيير مواكب من السيارات في الشوارع الرئيسة والأماكن العامة داخل مدينة أربيل وتغطية نوافذ المركبات ولوحات تسجيل سياراتهم بالصور والملصقات والشعارات الدعائية ، واستخدام أدوات تُحدث الضوضاء والضجيج خلال فترات المساء”.

مضيفةً أنه “نود اعلام الجميع بأن هذه التصرفات تسببت بإحداث ازدحامات مرورية خانقة وتعطيل حركة المرور إلى جانب إزعاج المواطنين ومضايقتهم ، ولذلك فأن هذه الأفعال لن تكون مسموحاً بها بأي شكل من الأشكال ضمن محافظة أربيل ، بدءاً من اليوم وحتى صدور القرار اللازم بشأن الحملة الانتخابية ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وأشارت اللجنة بحسب البيان ، الى انه “تم تخويل شرطة المرور والآسايش والشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص أو جهة تقوم بمثل هذه التجاوزات، كما سيتم حجز سيارة أي شخص يخالف هذه التعليمات”.

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