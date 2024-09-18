وزير تركي: البدء بتنفيذ مشروع طريق التنمية مع العراق عام 2025

صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن خطط مشروع طريق التنمية مع العراق أوشكت على الانتهاء، مشيراً الى أنه من المتوقع البدء بتنفيذ المشروع في عام 2025.

مشروع “طريق التنمية” عبارة عن طرق برية وسكك حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، وخاصة قطر والإمارات.

وأوضح أورال أوغلو، أن المرحلة الأولى من ميناء الفاو الذي بناه العراق في محافظة البصرة كجزء من مشروع طريق التنمية، سيتم تشغيلها العام المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

وتابع: “بدءاً من هناك، سيدخل خط السكة الحديدية والطريق السريع الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر إلى تركيا عبر بوابة حدودية جديدة في منطقة أوفا كوي التي تبعد 15-20 كيلومتراً غرب معبر خابور (مع العراق)”.

أورال أوغلو، أردف: “هذا خط سيمتد من هناك إلى ولايات شانلي أورفا وغازي عنتاب وقرامان وأسكي شهير وإسطنبول وصولاً إلى بوابة كابي كوله مع بلغاريا”.

وأشار أورال أوغلو إلى أن “قطر والإمارات العربية المتحدة شاركتا في المشروع بفضل الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الخصوص”.

ولفت إلى أن الوزارات والمؤسسات المعنية بالمشروع تدرس حالياً إمكانات تمويل المشروع.

وكان آخر اجتماع للجنة الرباعية قد عقد نهاية الشهر الماضي في اسطنبول، بمشاركة وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي.

واتفقت الأطراف خلال ذاك الاجتماع، على أن يعقد الاجتماع المقبل بعد شهرين في بغداد.

نسبة الإنجاز في المسار السككي بلغت 100%، بينما وصل الإنجاز في الطريق السريع البري لـ 75%، مع الإتمام الكامل لعمليات تحري التربة والمسح الطوبوغرافي، وفقاً لوزير النقل العراقي.

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