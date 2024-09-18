سبتمبر 18, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

قيس الخزعلي يتوجه للقضاء لرفع شكوى ضد شبكة “جوحي”

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فى :أخبار عــامة
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مصادر: الشيخ الخزعلي يتوجه للقضاء لرفع شكوى ضد شبكة “جوحي”

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، عن تحرك للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ الخزعلي نحو القضاء لمقاضاة شبكة “محمد جوحي”.
وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن “الشيخ قيس الخزعلي سيتوجه للقضاء العراقي لرفع دعوى قضائية ضد شبكة محمد جوحي المتهمة بالتنصت ومراقبته وأفراد من عائلته وايضا على افراد من حركة الصادقون‬”. فيما نفت مصادر اخرى، ذلك.

واعتقلت السلطات الأمنية العراقية، في 19 آب/ أغسطس الماضي 2024، شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب محمد شياع السوداني بينهم موظفون وضباط، في سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة.

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