بينها كتاب مفخخ لاستهداف صدام.. أساليب اغتيال غريبة للموساد

سلطت تفجيرات أجهزة “البيجر” الضوء على أساليب الاغتيال العديدة والغريبة التي اشتهر بها الموساد الإسرائيلي على مدى العقود الماضية.

فقد تم تأسيس الموساد عام 1949، وهو العام التالي لإعلان “إسرائيل”، وارتبط اسمه بالعديد من عمليات القتل، وفق تقرير لصحيفة “تلغراف”.

على مدى سبعة عقود، يُعتقد أن إسرائيل اعتمدت على الكتب المتفجرة والمدافع الرشاشة التي يتم التحكم فيها عن بعد وحتى معجون الأسنان المسموم للوصول إلى أهدافها، وكانت النتائج مختلفة.

كتاب لاغتيال صدام

ففي عام 2012، زعم فيلم وثائقي أن مؤامرة اغتيال إسرائيلية فاشلة في السبعينيات ضد صدام حسين تضمنت كتابا مملوءا بالمتفجرات.

وروى الفيلم الوثائقي، Sealed Lips، كيف رفض صدام حسين فتح الكتاب بنفسه، وبدلًا من ذلك مرره إلى أحد مسؤوليه.

لكن بمجرد أن فتح المسؤول الكتاب، انفجر، مما أدى إلى مقتل المسؤول ولكن دون إصابة الرئيس العراقي.

معجون الأسنان

في عملية أخرى أكثر غرابة وغموضا، كانت لمعجون الأسنان المسموم، الذي زُعم أنه استُخدم لقتل وديع حداد، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووفقا لكتاب “انهض واقتل أولاً: التاريخ السري للاغتيالات المستهدفة لإسرائيل” الصادر عام 2018، للصحفي رونين بيرجمان من صحيفة “نيويورك تايمز”، كانت فرقة اغتيالات سرية تابعة للموساد متورطة في العملية.

ففي عام 1978، تمكنت المجموعة من الوصول إلى منزل حداد واستبدلت معجون أسنانه بأنبوب مماثل يحتوي على سم طوره علماء إسرائيليون.

ويقال إن السم كان يتسرب إلى فمه من خلال الأغشية المخاطية في كل مرة ينظف فيها أسنانه، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى في العراق.

فيما تم علاج حداد في نهاية المطاف في ألمانيا الشرقية، حيث وجد الأطباء معجون الأسنان المشبوه في حقيبة أدوات النظافة الخاصة به.

كذلك يحكى أن وفاته كانت بطيئة ومؤلمة، حيث سُمع صراخه من ممرات المستشفى، وتوفي بعد 10 أيام.

رشاش عن بعد

في موازاة ذلك يُشتبه في أن الموساد استخدم مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد لاغتيال محسن فخري زاده، رئيس البرنامج النووي الإيراني، في عام 2020.

ويُقال إن البندقية تم تهريبها إلى البلاد قطعة قطعة، وتم تجميعها ثم وضعها لشن كمين على العالم أثناء سفره بالقرب من طهران.

كما يحتوي كتاب على العديد من محاولات الاغتيال الأخرى التي لم تنجح، بل وحتى تم إفسادها، لكنها لم تفعل سوى نشر سمعة الموساد في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن حزب الله حمل في بيان له مساء الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية عن انفجار أجهزة الاتصالات في أنحاء لبنان والذي أسفر عن مقتل 11 من عناصره، متوعداً بالرد.

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