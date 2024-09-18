مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان توظف قدراتها لتحسين القطاع الصحي وتطويره

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 18 أيلول 2024، أن حكومة إقليم كوردستان، توظف قدراتها لتحسين القطاع الصحي وتطوير المراكز الصحية.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، ضمن مراسم إرساء حجر الأساس لأكبر مستشفى لعلاج السرطان في أربيل.

وقال مسرور بارزاني: “القطاع الصحي في اقليم كوردستان بحاجة للمزيد من الجهود، وقد استعننا بالخبرات من خارج البلاد لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، إلا أن جائحة كورونا تمكنت من تأخير عجلة العمل سنتين”.

وأضاف: “يسعدني أن أضع حجر الأساس لمستشفى مهم جدا في أربيل وهو مستشفى لعلاج السرطان سيتم بناؤه بجودة عالية وسيخدم مواطني أربيل وكافة المواطنين في إقليم كوردستان.

وتابع: “هناك عدد من المستشفيات في إقليم كوردستان لعلاج مرضى السرطان والتي تخدم مواطنينا والمرضى من أجزاء أخرى من العراق يلجؤون إلى مستشفيات كوردستان لتلقي العلاج”.

وأعرب رئيس وزراء اقليم كوردستان في كلمته عن شكره وتقديره للاطباء والعاملين الصحيين لما قدموه من خدمات للمواطنين.

وأضاف: “القطاع الصحي في إقليم كوردستان لا يزال بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات والخدمات، لذلك ومنذ بداية عمل التشكيلة الحكومية التاسعة، كان الإصلاح الصحي من أولوياتي، ولهذا الغرض طلبنا خبراء من الخارج، واتخذنا خطوات مهمة في تنظيم هذا القطاع”.

وتابع: “في القطاع الصحي، يجب أن يتطور القطاع العام والخاص، بشكل متوازن ومتواز، ويجب تحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام، ويجب أن يشعر المواطنون بالراحة والخدمة في المستشفيات العامة، لذلك بدأنا بعض الخطوات العملية في هذا الصدد، وقد أوعزت إلى مكتبي بتطوير مشروع تجريبي لبعض مستشفيات القطاع العام بالتعاون مع وزارة الصحة”.

وأشار مسرور بارزاني إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان على غرار بقية مناطق العالم، مؤكداً الحاجة إلى “العمل الجاد والدقيق لتقليل أسباب الإصابة وتوفير أفضل أنواع العلاج للمرضى”.

وأردف: “من أجل تقليل عبء كلفة العلاج لمرضى السرطان، ندعم الصندوق الخاص بمساعدة المصابين بالمرض”، مؤكداً أن “حكومة إقليم كوردستان تكرس جميع قدراتها لتحسين الواقع الصحي والارتقاء بمستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية”، وقال: “لدينا القدرات العلمية والطبية المطلوبة ولدينا أطباء متمكنين باستطاعتهم خدمة مواطنينا بشكل أفضل”.

ومضى في القول: “نبذل كل إمكانياتنا لمساعدة وعلاج مرضى السرطان، متأملين إنجاز المشروع بأقرب وقت لإكمال المستشفى لخدمة المواطنين في أربيل وكوردستان والعراق”.

المستشفى يعد الأكبر من نوعه، على مستوى إقليم كوردستان والعراق، ويبنى على مساحة 19 ألف متر مربع، بسعة 150 سريراً.

وسيوفر أحدث التقنيات الطبية وجميع العلاجات مثل العلاج الكيميائي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى زراعة نخاع العظم والتصوير بكاميرا جاما، بالإضافة إلى العديد من العلاجات الأخرى التي ستتوفر على أعلى مستوى.

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