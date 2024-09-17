رئيس هيئة المساءلة والعدالة الاتحادية يدعو الى التنسيق مع إقليم كوردستان

خلال استقباله من قبل الرئيس بارزاني

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 17 أيلول/سبتمبر 2024، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل، الدكتور باسم البدري، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إلى مهام وأعمال الهيئة، مؤكداً على القيام بأعمالهم بطريقة مِهنية وبعيدة عن التدخلات السياسية.

كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان بهذا الغرض، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص في الإقليم الذين كانوا ضحايا لسياسات النظام العراقي السابق، من أجل التمكن من تلبية مطالبهم واحتياجاتهم ولكي تساهم الهيئة في دعمهم لضمان إنصافهم وتحقيق العدالة لهم والاستجابة لمطالبهم.

كما دعا إلى تحسين العلاقات بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان، وإيجاد معالجات لإزالة العوائق والعقبات التي تعترض أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين.

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