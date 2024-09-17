رئيس الحكومة مسرور بارزاني: تطوير قطاع التعليم بحاجة الى المزيد من الاهتمام والاستثمار

خلال وضعه حجر الأساس لـ 15 روضة ومدرسة حكومية في خبات

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع التربوي، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مراسم خاصة، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول ، الحجر الأساس لبناء 15 روضة أطفال ومدرسة حكومية جديدة في قضاء خبات بمحافظة أربيل.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال المراسم، إن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التربية، حتى في أصعب الظروف مثل جائحة كورونا، وشدد على أن تطوير القطاع التربوي يتطلب استثمارات أكبر، ولا سيّما في البنية التحتية، لضمان حصول التلاميذ والطلبة على بيئة ملائمة، خاصة وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار لمستقبل الأجيال.

وشدد على أهمية توفير أجواء تعليمية محفزة، من خلال بناء مدارس جديدة وتلبية احتياجاتها، وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها كوردستان في السنوات الأخيرة تستدعي بذل جهود مضاعفة للارتقاء بالمستوى التربوي إلى المعايير العالمية.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في القطاع التربوي خلال السنوات الأربع الماضية، والتي شملت بناء وتأهيل آلاف المدارس، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستتواصل من خلال خطة طموحة لبناء وتجديد المزيد من المدارس بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، كما أكد على أهمية منطقة خبات وتوجه الحكومة نحو تطويرها، مبيناً أن المشاريع المدرسية التي ستُنفذ فيها دليل على الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه المنطقة.

كما تحدث رئيس الحكومة في كلمته عن مطالب المحاضرين وتلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أنه أوفى بوعده لهم من خلال تثبيتهم بصفة عقود في غضون شهر واحد من الاجتماع الذي عقده معهم مؤخراً، وهنأ المعلمين على هذا الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم التربوية.

وقال إن الإنجازات التي تحققت هي ثمرة جهود حكومة الإقليم وشعب كوردستان كافة، وإن محاولات تضليل الرأي العام إزاء هذه الإنجازات لن تثني الحكومة عن مواصلة مسيرتها نحو التقدم والازدهار، وأضاف أن الحكومة ملتزمة بخدمة المواطنين، دون الالتفات إلى أي ضغوط.

وفي الختام، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لجميع المستثمرين الذين يساهمون في مثل هذه المشاريع، وتمنى لهم دوام النجاح، ومزيداً من الازدهار لكوردستان.

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