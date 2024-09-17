تحذير ‌أميركي بخصوص “الحوثيين وحماس في العراق”

صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية لشبكة رووداو الإعلامية بأنه في حال السماح لجماعة حماس الفلسطيني وحوثيي اليمن بالعمل في العراق، فإنهم سيدمرون تطلعات العراق في الاستقرار والسيادة والتقدم الاقتصادي.

عن المحادثات العراقية الأميركية بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في (16 أيلول 2024) لمدير مكتب رووداو في واشنطن، ديار كورده: “المحادثات تجري وفق ما هو مخطط لها”.

وعن فتح مكاتب لحماس والحوثيين في بغداد، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “حماس والحوثيون تنظيمان إرهابيان، والسماح لحماس والحوثيين بالعمل في العراق، سيتسبب في زيادة عدد تلك الفصائل المسلحة في العراق والتي تكمن مصالحها في استخدام العنف للقضاء على تطلعات العراق في الاستقرار والسيادة والتقدم الاقتصادي”.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية، قال أيضاً: “نحن ندعم عراقاً مستقراً يرفل بالأمن، ووجود تلك الفصائل في العراق ستسبب في قيامها بجر العراق إلى صراع إقليمي أعمق. لقد أبلغنا الحكومة العراقية بمخاوفنا هذه بصراحة”.

وبشأن استهداف المراكز الدبلوماسية الأميركية، قال ماثيو ميلر: “نحن ننتظر من الحكومة العراقية أن تحمل المتورطين في العمل ضد الجنود والموظفين الأمريكيين العاملين في المنطقة، المسؤولية عن أعمالهم”.

يذكر أن مركز الخدمات الدبلوماسية في بغداد، وهو مركز دبلوماسي أميركي، تعرض للاستهداف في ليلة الثلاثاء (10 أيلول 2024).

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