نائب عن الديمقراطي الكوردستاني للحلبوسي: GAME IS OVER

انتقد النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنگالی، في منشور له على منصة (اكس)، بشدة، رئيس البرلمان العراقي الأسبق محمد الحلبوسي، بسبب مواقفه الأخيرة المناهضة للمساعدات الأمريكية لقوات البيشمركة.

وقال ماجد شنگالی في منشوره: «أحدهم اغتر كثيراً وتجاوز الحدود وأراد أن يلعب لوحده دون الأخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الإقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم، فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة».

وأضاف: «الآن بدأ بمغازلة ذلك الطرف الإقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مروراً بكركوك وأخيراً وليس آخراً رفضه تجهيز قوات البيشمركة بالمدافع والأسلحة، بحجة الدفاع عن المكون. أقول له متأكداً ومتيقناً GAME IS OVER..».

احدهم اغتر كثيراً وتجاوز الحدود واراد ان يلعب لوحده دون الاخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الاقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة ، الان بدأ بمغازلة ذلك الطرف الاقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مرورا بكركوك وأخيرا وليس آخراً رفضه تجهيز… — ماجد شنكالي (@majidshingali) September 15, 2024

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية