السوداني: لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الأميركية بالعراق بعد هزيمة «داعش»

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الأميركية في بلاده لأنها نجحت إلى حد بعيد في هزيمة تنظيم «داعش»، وإنه يعتزم الإعلان عن جدول زمني لانسحابها في وقت قريب.

وقال السوداني في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في بغداد: «لم تعد المبررات موجودة… ليس هناك حاجة لوجود تحالف».

وأضاف: «لقد انتقلنا من الحروب إلى الاستقرار. (داعش) لم يعد تمثل أي تحد حقيقي».

يشار إلى أنه يوجد في العراق حالياً نحو 2500 فرد عسكري، وهم يشكلون إرثاً من تحالف كانت تقوده الولايات المتحدة والذي تشكل في عام 2014 لمحاربة «داعش».

ويشكل وجود جنود من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأخرى في العراق حساسية سياسية، ويرغب العديد من المدنيين والسياسيين في مغادرتهم.

ورغم ذلك، أعرب بعض النواب الأميركيين عن عدم ارتياحهم لخروج عسكري كامل، قائلين إن ذلك قد يسمح لتنظيم داعش بإعادة تنظيم صفوفه أو بزيادة نفوذ الجارة الإيرانية داخل العراق.

وقال السوداني إنه بحث هذا الأمر مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما في واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي وإن بلديهما توصلا إلى تفاهم بشأن الانسحاب

وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي لتلفزيون «الحدث» بأن القوات الأميركية ستخرج بحلول عام 2026.

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