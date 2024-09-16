يعد الأطول في إقليم كوردستان.. ٳنجاز جسر زيي گەورە (الزاب الاعلى) بكلفة 43 مليار دينار

يعد جسر (زيي گەورە – الزاب الاعلى), احد اطول الجسور في إقليم كوردستان, والذي تم بناؤه على النهر الکبیر، وهو جزء من طريق روڤیا-گوبال الرابط بين محافظتي أربيل ودهوك.

ويبلغ طول الجسر 928 مترًا، وارتفاعه 10 أمتار، وعمقه 10 أمتار تحت الأرض.

يتألف الجسر من اتجاهين، ويبلغ عرض كل اتجاه 15 مترا، ويقلص الجسر المسافة بين أربيل ودهوك بمقدار 40 دقيقة.

والجدير بالذكر ٳن حكومة إقليم كوردستان الحالية، اولت اهتماماً خاصاً بالبنى التحتية للإقليم، لاسيما مشاريع الطرق والجسور والانفاق.

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