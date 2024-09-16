لبحث جملة ملفات مالية.. وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد

افاد مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ، أن من المقرر ان يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان ، العاصمة العراقية بغداد ، اليوم الاثنين ، لعقد اجتماعات مع الجانب العراقي بخصوص المسائل والملفات المالية بين الجانبين.

المصدر أضاف ، ان الوفد يضم عدد من المسؤولين في مجلس الوزراء ، والمدراء العامين في وزارة المالية والاقتصاد ، وسيبدأون غداً الثلاثاء ، جملة لقاءات واجتماعات مع نظراءهم في وزارة المالية الاتحادية.

موضحاً ، أن الاجتماعات ستتمحور حول عدد من المشاكل المرتبطة بملفات الموازنة والرواتب وتوحيد رواتب المتقاعدين.

وتأتي الزيارة ، بعد أيام قليلة من عقد المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، اجتماع مشترك في العاصمة أربيل خلال يومي 8 – 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتناول الاجتماع ، وفق بيان رسمي ، مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مشيراً الى ان الأجواء كانت إيجابية وصريحة في تناول هذه القضايا وتم معالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع والبعض الآخر تمت من خلال التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من اللقاءات والحوارات.

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