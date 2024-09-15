نيجيرفان بارزاني: سياستنا واضحة مع بغداد وهي حل المشاكل في إطار الدستور العراقي

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن سياسة اقليم كوردستان واضحة مع بغداد، وهي حل كل المشاكل في إطار الدستور العراقي.

جاء ذلك، في إطار زيارته إلى إدارة زاخو المستقلة اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، حيث تفقد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان مشروع كورنيش زاخو.

وخلال الزيارة، أجاب على أسئلة عدد من الصحفيين حول هدف زيارته، قائلاً: “في إطار زيارتي لمحافظة دهوك، قمت اليوم بزيارة إدارة زاخو المستقلة، ورغبت في أن أزور بمعية كوهدار شيخو رئيس إدارة زاخو، بعض المناطق التي قُدمت لها الخدمات، ومن بينها موقع إنشاء هذا المشروع، الذي يقع وراءنا”.

واضاف نيجيرفان بارزاني: “في الحقيقة، إن ما رأيته يستحق الثناء ألف مرة، وهذا المشروع ليس الوحيد. لقد تم خلال هذه السنوات الثلاث إنجاز الكثير من العمل الجيد، وكذلك تقديم الخدمات الجيدة لمدينة زاخو وفي كافة أنحاء إدارة زاخو المستقلة”.

وأضاف: “ما أود قوله هو أرجو أن يزداد هذا النوع من النماذج، فشعبنا يستحق المزيد من الخدمات. لقد بذل شعبنا الجهود وهو يستحق هذه الخدمات. في الحقيقة أثني من القلب أولاً على رئيس إدارة زاخو المستقلة كوهدار، وكامل فريقه، وأعتذر عن عدم ذكر أسمائهم جميعاً، لكن أقصد كل دوائرهم، وكل من بذل جهداً من أجل زيادة الخدمات وتقديم ما هو جيد لشعبنا، ٲَلا سلمت أيديهم”.

“الجميع في سفينة واحدة”

فيما يخص حل المشاكل بين أربيل وبغداد، وأسلوب الحملات الانتخابية للدورة المقبلة لبرلمان كوردستان، قال نيجيرفان بارزاني: “لم تنطلق الحملات الانتخابية بعد، وأعتقد أنني قلتها فيما سبق، وأعود الآن وأكررها إن طريقة الدعاية الانتخابية يجب أن تكون بطريقة لا يسقط من خلالها أحد الآخر، فجميعنا بالنتيجة في سفينة واحدة”.

وأوضح أن “الانتخابات أمر طبيعي، والانتخابات تجرى، لكن التسقيط وإلغاء الآخر، هو ما أعتقد أن علينا تجنبه وأن لا تبلغ الأمور ذلك المبلغ. يجب أن لا يكون أسلوب الحملات الانتخابية بصورة تمس الأمن المجتمعي لإقليم كوردستان”.

حل المشاكل مع بغداد وفقاً للدستور

أما عن المشاكل، “فحكومة إقليم كوردستان مستمرة في العمل مع بغداد من أجل حل المشاكل، وسياستنا واضحة وهي أننا نريد حل كل المشاكل في إطار الدستور العراقي”.

ورداً على سؤال حول كون صوته شجياً وهو يتلو المديح بمناسبة المولد النبوي، قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني: “هناك أيضاً من يقول إن صوتي منكر للغاية، الرأيان قائمان، لم أكن قد شاهدت ذلك، في الحقيقة شاهدته مثلكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا كان منذ 28 سنة، والذين يقولون إن صوتك عذب فهذا جيد، والذين يقولون إن صوتك منكر فأستميحهم العذر”.

كما قال نيجيرفان بارزاني حيال زيارته إلى محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة إن “زيارتنا في أغلبها كانت للاطلاع على الأوضاع هنا. أثني على كل الأعمال والجهود المبذولة في دهوك وخاصة في زاخو التي أنا فيها الآن، سعيد بالأعمال والخدمات المنجزة فيها. رسالتي الوحيدة هي رسالة ثناء، وأطال الله في أعماركم ودمتم موفقين”.

إقليم كوردستان جاهز لاستئناف تصدير النفط

أما بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، فقال: “لم يسمح بذلك حتى الآن. حكومة إقليم كوردستان مستعدة، والمشكلة ليست عند حكومة الإقليم، بل يجب أن تحل هذه المشكلة في بغداد، وإلا فإننا كحكومة إقليم كوردستان جاهزون”.

وعن رواتب موظفي إقليم كوردستان، أعلن أنه “بعد زيارة الوفد الذي جاء من بغداد، وحتى الآن، فإن الأمر الواضح هو أن الرواتب ستصرف، ونحن بلا شك نعتذر عن تأخر صرفها في بعض الأحيان بشكل أو بآخر، ولكني لا أعتقد أن تظهر مشاكل تواجه مسألة الرواتب”.

واستمراراً لبرنامج زيارته إلى زاخو، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، بكوهدار شيخو المشرف على إدارة زاخو المستقلة ومسؤولي الدوائر والوحدات الإدارية.

وقد قدم المشرف ومسؤولو إدارة زاخو نبذة عن الأعمال والمشاريع والنشاطات والوضع الإداري والخدمي في مدينة زاخو والمناطق التابعة إدارياً لإدارة زاخو المستقلة بصورة عامة، وعن خطط العمل والمشاريع المستقبلية فيها.

من جانبه أثنى نيجيرفان بارزاني على المشرف والمسؤولين في الإدارة الذين علی الرغم من وجود الأزمات والمشاكل استطاعوا تطوير المنطقة من جميع الأوجه، وأكد المساندة الكاملة لهم في إنجاح أعمالهم ومهامهم.

وبخصوص الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، والتي شكلت محوراً آخر للاجتماع، عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن تجرى العملية بنجاح، وشدد على وجوب التزام جميع الأطراف بالتعليمات القانونية والحفاظ على الهدوء والأمان في الحملات الانتخابية.

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