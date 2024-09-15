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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الديمقراطي الكردستاني: مستعدون لخوض إنتخابات برلمانية شفافة

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فى :أخبار عــامة
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الديمقراطي الكردستاني: مستعدون لخوض إنتخابات برلمانية شفافة

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، استعداده لخوض الانتخابات البرلمانية في الاقليم على ان تكون شفافة.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم {للفرات نيوز} انه :”مع اقتراب الحملة الانتخابية لانتخابات الاقليم فان الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد للمشاركة خصوصا واننا نامل بان تكون الانتخابات شفافة ويتم اجراء العد الالكتروني واليدوي في ذات الوقت”.
واتهم كريم، {الاتحاد الوطني والجيل الجديد} بـ”خرق الدعاية الانتخابية مبكراً”، مبيناً “الدعاية الانتخابة لها اصول ومبادئ وقوانين ولايمكن الخروج عن نقاطها واي مخالفة تترتب عليها غرامات مالية ايضا”.

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