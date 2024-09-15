سبتمبر 15, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السفيرة الأمريكية توجه رسالة بصدد انتخابات برلمان كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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السفيرة الأمريكية توجه رسالة بصدد انتخابات برلمان كوردستان

شجعت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانوسكي، اليوم الأحد، سكان إقليم كوردستان على التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء حديث السفيرة بالتزامن مع اليوم الدولي للديمقراطية الذي تقرر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 17 عاماً.

وقالت رومانوسكي في منشور على منصة (اكس): «في اليوم الدولي للديمقراطية، ندرك الأثر التحويلي الذي يمكن أن يكون للديمقراطية على المجتمعات، وتعزيز السلام والاستقرار».

وأضافت: «نشجع جميع سكان إقليم كوردستان المؤهلين على المشاركة الكاملة في إرساء ديمقراطية بلدهم من خلال التصويت في الانتخابات المقبلة في 20 تشرين الأول المقبل».

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