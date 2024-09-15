اقليم كوردستان.. اعتقال تاجري مخدرات وإحباط إدخال 78 كلغم من المواد المخدرة الى اربيل ودهوك

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن الإطاحة بتاجري مخدرات وإحباط محاولة إدخال عشرات الكيلوغرامات من المواد المخدرة من نوع كريستال الى مدينتي اربيل ودهوك.

وجاء في بيان للمديرية، انه في عمليتين بتاريخ 10 و11 أيلول 2024 تمكنت(مديرية أمن الحواجز) التابعة لـ(المديرية العامة للأمن) في حاجز (هيران) من ضبط (78) كيلوغراماً من المخدرات الكريستالية، الأولى (73) كيلوغراماً في شاحنة و( 5) كلغم مخبأة في سيارة خاصة، لافتا الى انه في غضون ذلك، تم القاء القبض على تاجرين كانا يخططان لنقل هاتين الكميتين من المخدرات الى اربيل ودهوك.

واشار البيان الى انه تم فتح ملف بالتحقيق أمام المحكمة وسيتم تقديم الجناة إلى العدالة وفقا لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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