يونامي: إنتخابات كردستان تعزيز للحكم الديمقراطي وتحديد كوتات النساء والأقليات

تقول المنظمة الدولية (يونامي) عن الإنتخابات المقبلة في إقليم كردستان ،” إن برلمان كردستان، يلعب دورا حيويا في إدارة الأمور التشريعية للإقليم ويخدم كهيئة رئيسية لتمثيل شعب الإقليم لضمان مصالحهم وتطلعاتهم”.

أضافت المنظمة في أبرز تقرير لها، اليوم الأحد ”تعد الإنتخابات البرلمانية كعامل رئيسي لتعزيز الحكم الديمقراطي وتمكين المواطنين من إنتخاب من يمثلهم ويكون مسؤولا عن تفعيل القوانين والإشراف على الجانب التنفيذي وحل القضايا المحلية”.

يونامي لفتت الى أن ” الإنتخابات التي يشارك فيها قرابة ثلاثة ملايين ناخب ويتنافس فيها ألف و193 مرشحا على 100 مقعد موزعة بين دهوك وأربيل السليمانية وحلبجة، تعد جوهرية بالنسبة للمشهد السياسي للمنطقة وخطوة نحو الإستقرار مع تحديد كوتات للنساء والأقليات.”

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