أول موجة باردة تدخل العراق.. مناطق ستدشن الملابس الشتوية قبل الجميع

تشير توقعات الطقس الى تسجيل المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، فيما ستدشن أول منطقة غرب العراق درجات باردة تحت نطاق العشرينات مع الحاجة لملابس شتوية، وذلك في الرطبة والحدود العراقية الأردنية.

وبحسب خرائط الطقس، فأن هناك المزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الاربعاء حيث تنخفض الى منتصف الثلاثينات بكافة مناطق البلاد، فيما ستنخفض الحرارة بحوالي 5 درجات مئوية ببغداد ابتداء من الثلاثاء، الذي ستشهد مناطق شمال وغرب ووسط العراق أجواء رائعة فيه.

ومن المتوقع تسجيل أجواء باردة متوقعه فجر الأربعاء بسبب جبهة هوائية باردة تلقي بظلالها على غرب وشمال البلاد لتسجل مناطق غرب الانبار وخصوصا الرطبة والحدود العراقية الاردنية والسورية درجات حرارة تقارب الـ13°مئوية ما يستدعى لبس ملابس ثقيلة خصوصا المناطق الصحراوية، اما باقي المناطق فستكون فيها أجواء خريفية منعشة.

وبحسب خبراء الطقس فأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من العواصف المتوسطية وذلك بسبب استمرار نزول المنخفضات واحترار مياه البحر المتوسط، مشيرين الى ان منخفض البحر الأحمر الحراري يعتبر المغذي الرئيسي لموجات الأمطار على منطقتنا وحاليا يشهد احترارا عاليا، مما سينعكس ايجابيا على الموسم المطري القادم في العراق وبغزارة.

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