نيجيرفان بارزاني يدعو الى ايصال رسالة الأُمة الكوردية عبر الفن والمسرح

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الى ايصال رسالة الأُمّة الكوردية الى العالم عبر الأعمال الفنية والمسرح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره عرضاً مسرحياً أُقيم بمحافظة دهوك شارك فيه نحو 200 ممثل وممثلة في اقليم كوردستان.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته، إن المكتسبات التي تحققت في الوقت الراهن لإقليم كوردستان لم تأتِ بسهولة، وينبغي للأجيال الشابة الحفاظ عليها.

وأضاف أنه من المهم بمكان إيصال رسالة أمتنا الى العالم اجمع عبر الفن (الأفلام والمسرح).

وتابع رئيس الاقليم أن كل بيت في كوردستان من زاخو الى خانقين لديها قصة من التشرد و التضحية و الشهداء والنضال ونتمنى الوصول الى الحرية وتحقيق كل ما ناضلنا من أجله.

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