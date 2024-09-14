بكلفة 4 مليارات دينار.. وضع الحجر الأساس لأكبر بركة صناعية لخزن المياه في إقليم كوردستان

جرت اليوم السبت 14 أيلول / سبتمبر 2024، مراسم وضع الحجر الأساس لأكبر بركة صناعية لخزن المياه على مستوى إقليم كوردستان في العاصمة أربيل، بكلفة 4 مليارات دينار.

وشارك في المراسم محافظ أربيل أوميد خوشناو، ونائبه مسعود كارش، ورئيس البلدية كارزان هادي، ورئيس دائرة مياه أربيل ريبوار كاكائي، ورئيس بلدية بنصلاوة زريان صباح.

وتم وضع الحجر الأساس لمشروع بناء بركة بنصلاوة الصناعية، التي تعد الأكبر من نوعها في إقليم كوردستان، بكلفة تقدر بثلاثة مليارات و856 مليوناً و175 ألف دينار، ضمن الميزانية الاستثمارية لدائرة مياه أربيل.

وفي كلمة له، أثنى محافظ أربيل على المهندسين والفريق المشرف على المشروع ودائرة مياه أربيل، وأكد على ضرورة إنجاز المشروع ضمن الفترة المحددة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد مهماً واستراتيجياً لمدينة أربيل.

كما أشار إلى أن تنفيذ عدة مشاريع، بعضها اكتمل، والآخر قيد التنفيذ، بما في ذلك مشروع بناء بركة بنصلاوة، يأتي في إطار الدعم المباشر من قبل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، واهتمام الكابينة الوزارية التاسعة بالزراعة والمياه وبناء السدود وتقليل مخاطر الفيضانات في محافظة أربيل.

وأوضح أن بركة بنصلاوة الصناعية تعد الأكبر من نوعها في إقليم كوردستان، بطول 360 م وارتفاع 17 م، وبقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار والينابيع.

ومضى بالقول، إنه بإكمال المشروع سيكون له دوراً كبيراً في زيادة مستوى المياه الجوفية، والحد من الجفاف، فضلاً عن حماية المنطقة من مخاطر الفيضانات، وتحويلها إلى موقع سياحي مهم.

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