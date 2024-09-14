رئيس المفوضية: موعد الحملة الانتخابية لبرلمان كوردستان سيُحدد الأسبوع المقبل

أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن موعد بدء الحملة الانتخابية لبرلمان كوردستان سيتم تحديده الأسبوع المقبل، وستستمر لمدة تقل عن شهر.

وأوضح عمر محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، أن “مجلس المفوضين سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل يصادق خلاله على المرشحين في انتخابات برلمان كوردستان، وسيتم في الاجتماع ذاته تحديد موعد انطلاق الحملة الانتخابية”.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول المقبل بعد تأجيلها عدة مرات، بينما سيجري التصويت الخاص قبل ذلك بيومين في 18 تشرين الأول.

الاتجاه العام هو إبقاء فترة الحملة الانتخابية لأقل من شهر، حسب رئيس المفوضية الذي أشار إلى أن “الانتخابات تُجرى في دوائر انتخابية متعددة ولا يقوم المرشحون بحملاتهم إلا في دائرتهم الانتخابية”، كما أن “الأجواء العامة تتطلب حملة انتخابية تستمر لأقل من شهر”.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، كان من المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية هذا الأسبوع، لكن المفوضية تلقت طلبات بتقليصها لأقل من شهر.

يحق لمليونين و899 ألفاً و578 ناخباً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، منهم مليونان و663 ألفاً و618 في الاقتراع العام، و215 ألفاً و960 في الاقتراع الخاص.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 1,431 مركزاً، منها 1,266 مخصصاً للاقتراع العام و165 للاقتراع الخاص.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1,198 مرشحاً، موزعين بين مستقلين ومرشحين على كوتا المكونات أو ضمن قوائم الأحزاب والتحالفات، للفوز بـ 100 مقعد.

وأجرت المفوضية يوم الخميس 12 أيلول، عملية محاكاة لاختبار أجهزة إرسال النتائج في مراكز التسجيل بمحافظات إقليم كوردستان إلى المركز الرئيسي في بغداد.

وحسب بيان المفوضية، “تم إرسال واستلام جميع المحطات في وقت قياسي لم يتجاوز ساعتين ونصف، وكانت المحاكاة ناجحة بنسبة 100%”.

وكانت المفوضية قد أجرت في آب الماضي عملية محاكاة لاختبار أجهزة الاقتراع في 181 محطة في إقليم كوردستان.

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