كشف تفاصيل اجتماع مطول في العراق خرج منه بزشكيان “محبطًا”

كشفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل نقاشات عراقية إيرانية قادها بزشكيان تتعلق بإيجاد الية لتسديد الديون الإيرانية من قبل العراق بعملة مشتركة، الامر الذي رفضه العراق بحسبما نقل موقع ايران انترناشيونال.



ونقل الموقع ، ان وزير الخارجية العراقي، عارض بشدة اقتراح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لتسوية ديون بغداد تجاه طهران من خلال استخدام عُملة مشتركة، وأكد العراق أن إيران لا يمكنها استلام ديونها، إلا من خلال شراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وأشارت المصادر إلى أن بزشكيان اقترح، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن يتم سداد الديون العراقية لإيران باستخدام عُملة مشتركة مشابهة لما جرى في مشروع بين روسيا والعراق.

وشهد الاجتماع، الذي استمر 40 دقيقة إضافية على الوقت المقرر، رفضًا قويًا من الجانب العراقي لمقترح بزشكیان؛ حيث أوضح المسؤولون العراقيون أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى إضعاف قيمة الدينار العراقي.

وفي الوقت الحالي، يمكن للحكومة الإيرانية استلام مستحقاتها من العراق التي تبلغ حوالي 10 مليار دولار من خلال شراء سلع غير خاضعة للعقوبات فقط وبموافقة أميركية.

ورفضت بغداد بشدة، خلال الاجتماع المطول الذي عُقد ليلة أمس، مقترح تسوية الديون من خلال وسائل غير الآلية الحالية، بحسب موقع ايران انترناشيونال.

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