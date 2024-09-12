سبتمبر 12, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بزشكيان يوجه دعوة رسمية للرئيس بارزاني لزيارة طهران

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فى :أخبار عــامة
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بزشكيان يوجه دعوة رسمية للرئيس بارزاني لزيارة طهران

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس 12 سبتمبر/ أيلول ، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي كان قد وصل إلى العاصمة أربيل ، صباح اليوم ، قادماً من العاصمة العراقية بغداد ، في زيارة رسمية الى إقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء ، تبادل الرؤى ووجهات النظر حول الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على التنسيق وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما وجه الرئيس بزشكيان، خلال اللقاء، دعوةً رسمية إلى الرئيس بارزاني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني قد عقد قبل ذلك اجتماعاً مع رئاستي حكومة واقليم كوردستان في مبنى رئاسة الإقليم في العاصمة أربيل ، بحضور وفدي الجانبين ، لبحث جملة مسائل سياسية واقتصادية وامنية.

بزشكيان كان قد وصل إلى العاصمة أربيل ، قادماً من العاصمة العراقية بغداد ، في زيارة رسمية الى إقليم كوردستان ، للقاء كبار المسؤولين في الإقليم.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني ، في مطار أربيل الدولي ، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

 

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