إقليم كوردستان وإيران يؤكدان على إزالة العقبات التي تعترض تعزيز العلاقات الثنائية

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تعزيز العلاقات الثنائية وإزالة العقبات والموانع التي تعترضها.



رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل صباح اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له في مطار أربيل الدولي.

ثم عُقد اجتماع حضره كل من مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، وفؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق، وقوباد الطالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وكبار المسؤولين من كلا الجانبين. عبّر فيه نيجيرفان بارزاني عن سعادته بزيارة رئيس جمهورية إيران الإسلامية الأولى إلى العراق وإقليم كوردستان، واصفاً إياها بأنها رسالة تعبر عن صداقة قوية بين الجانبين.

كما عبّر عن “رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع جمهورية إيران الإسلامية على الأصعدة كافة”، مؤكداً أن شعب كوردستان “ينظر دائماً بعين الاحترام والتقدير للدعم والمساعدة الإيرانيين في الفترات الصعبة”، وفقاً لبيان رئاسة إقليم كوردستان.

من جهته، أعرب بزشكيان عن سروره بزيارة العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن “جمهورية إيران الإسلامية تنظر بعين الاهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان”.

في هذا السياق، عبّر عن رغبة بلاده في تطوير وتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات وإزالة العقبات والموانع التي تعترضها.

الجانبان أشادا بعلاقات الصداقة التاريخية بين إيران وإقليم كوردستان في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

بعد ذلك، تحدث رئيس ونائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان عن مستوى العلاقات الاقتصادية الحالية والتبادل التجاري وسبل توسيعه، وأشارا إلى مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي محور آخر للاجتماع، نوقشت مجموعة مواضيع تهم كلا الجانبين، ونوّه الطرفان إلى “أهمية حماية الأمن والاستقرار في المنطقة”، وأكدا أن إقليم كوردستان لن يكون أبداً مصدر تهديد لإيران ودول الجوار، وهو ملتزم تماماً بالاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران.

بعد الاجتماع، وبمشاركة رئيس إقليم كوردستان، كان لرئيس جمهورية إيران الإسلامية والوفد المرافق له لقاء مع الأطراف السياسية والمكونات الدينية والقومية لإقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، تم بحث قيمة وأهمية علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيران، وكذلك ثراء المجتمعات التعددية دينياً وعرقياً. وشدد الجانبان على السلم والتعايش والوئام والتآخي بين شعوب المنطقة وجميع المكونات.

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