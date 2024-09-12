مسرور بارزاني: سنواصل تطوير علاقات الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 أيلول 2024، على مواصلة تطوير علاقات الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال رئيس الحكومة: “كان من دواعي سروري أن ألتقي برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد مسعود بزشكيان، في أربيل”.

وأضاف، “سنواصل تطوير علاقات حسن الجوار على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن المباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحثت “تعزيز العلاقات على أسس حسن الجوار والمصالح المشتركة”.

وعقد صباح اليوم الاجتماع المشترك بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فور وصوله إلى أربيل.

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