الرئيس بارزاني: ثورة أيلول أعادت الإرادة والثقة بالنفس إلى الإنسان الكوردي

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، رسالة إلى الشعب الكوردستاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ63 لاندلاع ثورة أيلول المجيدة.

وفيما يلي نص رسالة الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ثورة أيلول المجيدة بقيادة البارزاني الخالد، كانت أعظم ثورة شاملة، سياسية ومسلحة لجماهير كوردستان في سبيل الدفاع عن حقوق شعب كوردستان المشروعة وترسيخها.

لقد أعادت ثورةُ أيلول الإرادةَ والثقة بالنفس إلى الإنسان الكوردي، وأصبحت قاعدة سياسية وتنظيمية وجماهيرية قوية لاستمرار النضال التحرري لشعب كوردستان بوجه الظلم والاحتلال.

لقد أخذت ثورة أيلول بملاحمها وبَسَالَتها وبصمود القيادة والبيشمركة والجماهير، قضيةَ شعب كوردستان المشروعة خطواتٍ عديدة إلى الأمام، وألهمت مسيرة المقاومة والكفاح لمراحل نضال شعب كوردستان اللاحقة.

في الذكرى الثالثة والستين لاندلاع شعلة ثورة أيلول العظيمة، نبعث آلاف التحايا إلى أرواح شهداء ثورة أيلول الأبرار وكل شهداء كوردستان، كما نعبّر عن تقديرنا للتضحيات والجهود الدؤوبة التي بذلها جميعُ أولئك البيشمركة والمناضلين والأبطال الذين تركوا بصمتهم في هذا الفخر الوطني. هؤلاء الأبطال سطّروا التاريخ لشعبهم. وأضحت سيرة حياة ونضال كل واحد منهم دروساً في النضال والصمود.

مسعود بارزاني

11 أيلول 2024

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