نيجيرفان بارزاني ووفد عسكري بريطاني: داعش لا يزال تهديداً لأمن واستقرار المنطقة

بحثا مستقبل مهمة التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول ، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط إدوارد ألغرين ، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من الضباط العسكريين.

خلال الاجتماع ، نوقشت الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى آخر مستجدات التصدي للإرهاب وتحركات داعش في العراق وسوريا. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أن داعش لا يزال يُشكّل تهديداً يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة الإرهابيين والتصدي لهم ، بدعم من التحالف الدولي ضد داعش. كما وبحثا في الاجتماع موضوع مستقبل مهمة التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان.

وشكَّل تعاون بريطانيا وعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وأحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية حماية الاستقرار في المنطقة، محوراً آخر للاجتماع الذي حضره القنصل البريطاني في إقليم كوردستان.

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