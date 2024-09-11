تصنيف جديد.. العراق ضمن الدول “الاعلى تعرضا لمخاطر الكوارث الطبيعية” في 2024

حل العراق بالمرتبة من اصل 193 دولة بمؤشر البلدان الاكثر تعرضا لمخاطر الكوارث العالمية لعام 2024، والذي صدر حديثا وتابعته السومرية نيوز بشكل خاص.

وبينما جاءت الفلبين بالمرتبة الاولى عالميا كاكثر الدول تعرضا لمخاطر الكوارث وبعدد نقاط خطورة بلغت حوالي 47 نقطة، جاء العراق بالمرتبة 63 وبعدد نقاط بلغ 9.24 نقطة مخاطر، ما يجعله ضمن نطاق المخاطر العالية، وهي ثاني مرتبة بعد المخاطر العالية جدا.

وفي المرتبة الاخيرة حلت موناكو، بصفتها اقل دولة تعرضا لمخاطر الكوارث العالمية الطبيعية، وبعدد نقاط بلغ 0.18 نقطة.

على الصعيد العربي، جاء العراق بالمرتبة العاشرة بعد كل من اليمن، مصر، ليبيا، سوريا، المغرب، السودان، تونس، الجزائر، السعودية ثم العراق.

ويجمع المؤشر بين عوامل التعرض للكوارث التي تحدث والكثافة السكانية في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى قياس مدى الضعف والافتقار إلى القدرة على التكيف، فيما تشمل الكوارث الطبيعية الأعاصير والفيضانات والجفاف والزلازل.

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