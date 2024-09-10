وفد من الشركات الكندية المتخصصة في القطاع الزراعي يزور إقليم كوردستان

قالت السفيرة الكندية لدى العراق كاتي بونكا ، أن وفداً من الشركات الكندية المتخصصة في القطاع الزراعي سيزور إقليم كوردستان ، مجددة حرص بلادها على توطيد العلاقات مع الإقليم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لها، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول ، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الحكومة عن شكره للسفيرة الكندية على جهودها المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مسيرتها المهنية المستقبلية.

من جهتها، جددت سفيرة كندا حرص بلادها على توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان، لا سيّما في المجال التجاري، وأشارت إلى أن وفداً من الشركات الكندية المتخصصة في القطاع الزراعي سيزور الإقليم في خريف هذا العام.

كما جرى في الاجتماع، بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك التطرق إلى مباحثات المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد والمجلس الاقتصادي للإقليم خلال اليومين الماضيين في أربيل.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة هذه الحوارات الصريحة والبناءة بين بغداد وأربيل على أساس احترام أحكام الدستور والكيان الاتحادي لإقليم كوردستان.

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