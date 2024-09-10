تسجيل 3 حالات للحمى النزفية في دهوك

أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للصحة في محافظة دهوك متين برواري، اليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، تسجيل 3 حالات للحمى النزفية، مؤكداً استقرار الوضع الصحي للمصابين.

وأضاف أن المصابين من قضاء بردرش، وتم إرسال الفحص المختبرين الذي تم إ‘جراؤه لهم، إلى بغداد، وكانت النتيجة إيجابية، إلا أن حالتهم الصحية مستقرة.

وبتسجيل 3 حالات جديدة من الإصابة بالحمى النزفية، يصل عدد المصابين في إقليم كوردستان 11 مصاباً.

الحمى النزفية الفيروسية (Viral Hemorrhagic Fevers) أمراض تسببها عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضا خفيفا، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة دون علاج معروف. وأحد أشهر الفيروسات النزفية هو الإيبولا، وفقا لجامعة جونز هوبكينز The Johns Hopkins University.

أسباب الحمى النزفية

تحدث هذه الأمراض بسبب فيروسات من 4 مجموعات:

فيروسات أرينا Arenaviruses

الفيروسات الخيطية Filoviruses

فيروسات بونيا Bunyaviruses

فلافيفيروس Flaviviruses

تصيب هذه الفيروسات الحشرات أو القوارض. ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى من التعرض لجسم أو سوائل الجسم أو فضلات القوارض المصابة أو من خلال لدغة حشرة، عادة من البعوض أو القراد. كما تنتشر بعض الفيروسات من شخص لآخر. ويمكن أيضا أن تنتشر إذا قمت بسحق القراد المصاب.

الحمى الفيروسية النزفية هي الأمراض المعدية، وذلك وفقا لمؤسسة مايوكلينيك.

وتضيف المؤسسة الأميركية أن الحمى النزفية الفيروسية تنتشر عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة. وتعيش الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية الفيروسية في مجموعة متنوعة من مضيفات الحيوانات والحشرات، وتشمل العوائل الأكثر شيوعا البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.

يمكن أيضا أن تنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية من شخص لآخر.

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