“دبلوماسية المياه”.. كيف تساهم إيران بعطش أنهر إقليم كوردستان؟

على أطراف إقليم كوردستان شمال العراق، تطلّ قلعة دزة على نهر الزاب الصغير الذي ينبع من إيران المجاورة، غير أن سكان البلدة الذين يقارب عددهم 90 ألفاً يعانون من شحّ مزمن في المياه.

وتبعد قلعة دزة المحاطة بالتلال، نحو 30 كيلومتراً فقط عن الحدود مع إيران. ويشقّ الزاب الصغير طريقه عبر الوادي الذي تنتشر حوله أراض زراعية وكذلك مزارع للأسماك. وكانت مياه النهر تستخدم للشرب وللري، لكن التغير المناخي وإقدام إيران على بناء سدّ قرب الحدود مع العراق، وفق العراقيين، تسببا بتراجع كمية مياهه الى حدّ كبير.

المهندس مارف كريم (40 عاماً) الذي يدير مشروعاً لتطهير المياه في قلعة دزة قال لفرانس برس: “نحن يومياً نتابع مستوى المياه في المشروع، وبشكل عام نلاحظ انخفاض مستوى المياه بالعين المجردة تصل لنسبة 80% تقريباً وقد تسبّب ذلك بدمار بيئة المنطقة”.

ويشير إلى أن النهر كان يأتي بسبعة مليارات أمتار مكعّبة من المياه سنوياً لإقليم كوردستان. غير أن منسوب المياه بدأ يتراجع منذ العام 2017، وفق قوله، بعدما بنت إيران سدّ “كولسه”، ما أحدث “مشاكل في مياه الشرب ومشاكل بيئية في المنطقة” طال بعضها “أحواض تربية الأسماك والمياه الجوفية”.

وأصبح قعر الزاب الصغير في الصيف مكشوفاً على مساحات كبيرة لا تظهر فيها سوى حجارة صغيرة بيضاء.

وبهدف تأمين مياه الشرب اللازمة لسكان قلعة دزة، قامت محطة معالجة المياه التي يديرها كريم ببناء سدّ صغير يحجز تدفّق النهر.

غير أن “جودة المياه لم تعد كما كانت من قبل”، وفق قوله، مضيفا “نحتاج إلى المزيد من المواد لتنقية المياه حتى تكون صالحة للشرب”.

ووفق الأمم المتحدة، يُعدّ العراق الذي يشهد موجات جفاف قاسية وارتفاعاً شديداً بدرجات الحرارة وتراجعاً في المتساقطات، من بين الدول الخمس الأكثر تأثّراً ببعض أوجه التغيّر المناخي.

لكن في قلعة دزة تحديداً، تواجه دبلوماسية المياه خلافات وتوترات إقليمية حتمية في ظلّ ظروف مناخية تزداد حدّة في المنطقة.

“بند فرعي”

ينبع نهر الزاب الصغير، وهو أحد روافد نهر دجلة، في إيران التي تعاني هي أيضاً من الجفاف. وفي صيف عام 2023، أكّدت مصلحة الأرصاد الجوية في محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية الحدودية مع العراق، أن أكثر من نصف مساحة أراضيها تشهد “جفافاً حاداً جداً”.

وتقول الباحثة في معهد “كروك” في جامعة نوتردام الأميركية بنفشه كينوش إنه، على الرغم من بناء سدود عدّة منذ تسعينات القرن المنصرم، “أدركت إيران في العام 2017 أنها لا تزال تخسر نحو ثلثَي مياهها لصالح العراق، ومن شأن هذه الخسارة أن تؤدّي إلى شحّ في المياه داخل إيران بحلول العام 2036”.

لذلك، بنت إيران أكثر من مئة سدّ جديد “لإعادة توجيه تدفّق المياه المتجهة إلى العراق، نحو خزاناتها الخاصة”، وفق كينوش.

وتحاول بغداد حالياً إقناع حليفتها الكبرى طهران بمشاركتها في المياه. غير أن إيران جعلت من “النزاع المائي بنداً فرعياً ضمن المناقشات الجيوسياسية الأوسع بين البلدين”.

وتوضح الباحثة أن “أي تقدّم في حل هذه القضية مشروط كذلك بالمفاوضات السياسية والجيوسياسية” حول قضايا أخرى والجارية مع كلّ من بغداد وإقليم كوردستان.

في تشرين الثاني الماضي مثلاً، “قررت إيران إطلاق بعض مياه نهر الزاب نحو العراق فقط من أجل خفض بعض التوترات مع حكومة إقليم كوردستان”.

وترى الخبيرة أنه “كانت هناك بالتأكيد عوامل سياسية وراء هذه الخطوة بالإضافة إلى اعتبارات بيئية وعوامل إنسانية أخرى”، نظراً إلى “الأهمية الحيوية بالنسبة لإيران” الكامنة في تجنّب “أي اضطرابات كبيرة على حدودها”.

“موت أسماكنا”

ويؤكد كوجر جمال، مدير سدّ دوكان الواقع على الجانب العراقي من النهر، أن “قطع إيران للمياه لا يؤثر علينا”، إنما فقط على البلدات الواقعة شمال السدّ وأبرزها “قلعة دزة” و”رانية”، مضيفاً أن منسوب المياه ارتفع هذا العام في السدّ مقارنة بالعام الماضي بفضل “كمية الأمطار التي هطلت في الشتاء والربيع”.

ويحاول العراق مكافحة الهدر في الداخل، واعداً ببناء سدود ومشجعاً المزارعين على التخلّي عن أساليب الريّ التقليدية التي تشمل غمر الحقول بالمياه.

ويرى قائممقام قلعة دزة، بكر بايز، أن “مشكلة إدارة المياه بطبيعتها مشكلة سياسية”، موضحاً أنها “تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية وليس حكومة الإقليم”.

ويضيف “لهذا السبب لم تنجح حتى الآن محاولات إيجاد حلّ دائم للأزمة مع الجار الإيراني”.

أشار بايز إلى أن المزارعين ليس لديهم ما يكفي من المياه لريّ مزارعهم، فيما تأثر أيضاً مربو الأسماك، إذ تضرّر “200 حوض من أصل 257 بشكل كبير نتيجة قطع المياه من الجانب الإيراني”.

وجلس علي حسين ذو الـ(50 عاماً) بجوار حفرة ضخمة في أرضه، يراقب جرّافة تعمل بأرض وعرة وموحلة ومليئة بالحجارة لتعميق البئر في أرضه بغية الوصول إلى المياه الجوفية وإنقاذ مزرعة أسماكه.

ويقول: “إنه اليوم الثالث الذي نعاني فيه من انخفاض منسوب المياه”، مضيفاً: “عندما تنخفض المياه ولا تتغير مياه الحوض، سيصبح الماء حارّا ما سيؤدي إلى موت أسماكنا التي تحتاج إلى ماء بارد”.

ويحذّر الرجل الخمسيني من أن نفوق الأسماك سيمثل خسارة مالية لا تقل عن 13 ألف دولار.

ويقود الفلاّح عمر محمد الجرّافة، قائلاً: “زراعتنا كلها فشلت” بسبب الريّ المتقطّع، مبيّناً أنه “إذا لم يكن لديك الماء الكافي لريّ زراعتك فسوف تجفّ. أحد جيراني زرع المانغو وآخر زرع الفراولة. والزراعتان فشلتا”.

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