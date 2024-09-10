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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

العراق يغلق 77 مقرا للمعارضة الإيرانية ضمن شريطه الحدودي

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فى :أخبار عــامة
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العراق يغلق 77 مقرا للمعارضة الإيرانية ضمن شريطه الحدودي

أعلن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن العراق اغلق 77 مقرا للأحزاب المعارضة للحكومة الإيرانية ضمن الحدود المحاذية لإيران من جهة اقليم كردستان.

الأعرجي أوضح في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، نقلته وسائل اعلام إيرانية، أن “العراق أغلق نحو 77 مقراً للمعارضة الإيرانية المنتشرة على الحدود المشتركة”، لافتا الى “تسليم المقرات الى قيادة حرس الحدود”.

وأشار الأعرجي، الى “نقل اعضاء هذه الجماعات الى ست مخيمات في أربيل والسليمانية”، مؤكدا ان “العراق يعمل من أجل التنسيق مع الامم المتحدة لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وتم تسليم الاسلحة الثقيلة الخاصة بتلك الأحزاب الى قوات البيشمركة”.

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