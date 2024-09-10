“نينوى المستقبل” تعلن انفراجة بالأزمة وتؤكد عدم إلغاء انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية

أعلنت كتلة “نينوى المستقبل” في مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بدء الحوارات والتفاهمات مع كتلتي “نينوى الموحدة” والديمقراطي الكوردستاني لإنهاء حالة الخلاف والأزمة السياسية التي تعيشها نينوى منذ أكثر من شهرين.

وقال رئيس كتلة نينوى المستقبل في مجلس نينوى محمد هريس في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “الحوارات بين كتلة نينوى المستقبل وكتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي بدأت، وتشهد تقدما ملحوظا”، مؤكدا أن الخلافات والأزمة السياسية في نينوى شارفت على الانتهاء.

و بخصوص ملف رؤساء الوحدات الإدارية التي فجرت الصراع في مجلس نينوى، أكد هريس أنه من المستحيل إلغاء قرار مجلس المحافظة بهذا الخصوص أو التراجع عنه، مبينا أنه سيكون هناك بعض التعديلات الطفيفة التي تشمل منصبين أو 3 مناصب فقط لمسؤولي الوحدات الادارية.

ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني منذ قرابة الشهرين، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في جلسة حضرها أعضاء كتلة نينوى المستقبل بمفردهم، وهو ما اعتبره الأعضاء الرافضين تفرداً بالقرارات والمناصب في المحافظة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية