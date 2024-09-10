بيرل تقدم شكوى ضد إنيرفلكس نتيجة ضعف أدائها بحقل خورمور باقليم كوردستان

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، إنهاء التعاقد مع إنيرفلكس نتيجة ضعف أدائها بحقل خورمور باقليم كوردستان، وتقديم شركة بيرل شكوى بهذا الصدد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، وهذا نصه:

“إفصاح إعمالاً بالمادة 33 من لائحة الإفصاح والشفافية لسوق أبوظبي للأوراق المالية

لاحقاً لإفصاح الشركة لسوق أبوظبي بتاريخ 20 آب 2024 تود شركة دانة غاز ش.م.ع. ابلاغكم بأن شركة بيرل بيتروليوم المحدودة (بيرل) قد باشرت إجراءات التحكيم ضد شركة إنيرفلكس مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز خورمور 250.

ففي تاريخ 19 آب أصدرت شركة بيرل إشعاراً رسمياً بإنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة إنيرفلكس، نتيجة لضعف أدائها المتعلق بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. وقد دخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بتاريخ 9 أيلول، وبناء عليه بدأت شركة بيرل إجراءات التحكيم وفقاً للعقد المبرم بهدف استرداد التكاليف والمطالبة بالأضرار الناشئة عن ضعف أداء شركة إنيرفلكس.

وتلتزم شركة بيرل بضمان إتمام المشروع بنجاح وحماية مصالح أصحاب العلاقة ومصالح شعب اقليم كوردستان العراق. وستقوم دانة غاز بإطلاع السوق على تاريخ الانتهاء المتوقع الجديد للمشروع حيث تعمل مع شركانها في بيرل بتروليوم لوضع المشروع في المسار الصحيح”.

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