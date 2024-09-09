مسرور بارزاني: قوة الديمقراطي الكوردستاني تعني كوردستان قوية

بهدف عرض آخر التطورات والمستجدات السياسية وتقييم الوضع الراهن وتوضيح المهام والخطوات المستقبلية ، التقى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين، بكوادر من الفرع الثاني والسادس عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين للحزب في العاصمة أربيل.

وخلال اللقاء الذي حضره مسؤول وأعضاء الهیئه‌ الاداریة وعدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب، أكد مسرور بارزاني على ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني كحزب مسؤول والممثل الحقيقي للقضية المشروعة لشعب كوردستان مثلما كان مصدر ثقة وأمل والمحرك الرئيسي لحماية كوردستان واستقرارها في الماضي والحاضر، وبقيادة الرئيس مسعود بارزاني وبكل ثقة ودعم من الله سبحانه وتعالى وجهوده الشجاعة والمخلصة، سيواصل جميع كوادره وأعضائه وأنصاره والمخلصون من شعب كوردستان نضاله من أجل حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وتحقيق المزيد من التطور والتنمية ومواصلة الإصلاحات.

وشدد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على ضرورة أن يدرك أعضاء الحزب واجباتهم، ومسؤولياتهم الكبيرة أكثر من أي شخص أو طرف آخر ، وأن يثبتوا بشكل عملي سيرهم نحو كوردستان قوية ومستقرة ومتقدمة وحكومة خدمية شاملة.

وأضاف “من الضروري أن يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني قويا بدعم الشعب ، ويجب أن يكون على مستوى الثقة التي يمنحها له جماهير كوردستان للحزب في العملية الديمقراطية ، ويقع على عاتق كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الاجتماعي لشعب كوردستان ويجب أن يرتقوا إلى مستوى هذه المسؤولية ، لأن قوة الديمقراطي الكوردستاني تعني كوردستان قوية “.





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