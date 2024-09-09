ألمانيا تجدّد دعمها لقوات البيشمركة

استقبل وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، الاثنين، القائد العام للقوات الألمانية، الكولونيل لارس بيرسيكوفسكي، بمناسبة نهاية مهامه في إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، تحدّث إسماعيل عن الوضع الأمني في الإقليم والعراق والمنطقة، كما ناقش عدة قضايا مهمة تتعلّق بالمعوّقات التي تواجه عملية توحيد قوات البيشمركة.

وأعرب وزير البيشمركة عن خالص شكره لألمانيا، حكومةً وشعباً، على الدعم الدائم المقدّم لقوات البيشمركة، من خلال المستشارين والدبلوماسيين إلى جانب قوات التحالف.

وقال: المستشارون والدبلوماسيون الألمان في إقليم كوردستان لعبوا دوراً وتنسيقاً كبيراً معنا، لا سيما في عملية الإصلاح ضمن إطار التحالف الدولي.

وشدد إسماعيل على ضرورة وجود خطة مستقبلية للعمل المشترك بين وزارة البيشمركة والفريق العسكري الألماني في إقليم كوردستان.

من جانبه، جدد الكولونيل بيرسيكوفسكي التأكيد على دعم بلاده لقوات البيشمركة.

معرباً عن أمله في الاهتمام أكثر بالعلاقة بين بلاده والبيشمركة مستقبلاً وبالعمل بجدية بالتعاون مع ألمانيا وحلفائها، لإعداد قوة عسكرية قادرة على درء أي تهديد الآن ومستقبلاً.

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