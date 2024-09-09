وكيل وزارة النفط العراقية يؤكد قرب حلحلة مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

أكد وكيل وزارة النفط العراقية باسم محمد خضر إن “النقاش مفتوح” مع إقليم كوردستان حول استئناف تصدير النفط، و”سيغلق هذا الموضوع قريباً”.

رداً على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، هلكوت عزيز، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض ومؤتمر العراق الدولي الثاني للمشاريع النفطية وجولات الترخيص، اليوم الاثنين (9 أيلول 2024)، قال باسم محمد خضر: “سنصل إلى تفاهمات مع إقليم كوردستان من أجل المصلحة العامة وتوفير العوائد المالية المطلوبة لبناء البنى التحيتة بما يتماشى مع الخطط الحكومية”.

دعوة الشركات لتعديل العقود

حول المفاوضات مع الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، نوّه إلى أنها “قيد النقاش”، داعياً الشركات لـ “تعديل العقود والمشاركة بالمشاريع المستقبلية”

بشأن ارتفاع اسعار البنزين والنفط في إقليم كوردستان، شدد على أن “إدارة ملف النفط والغاز يجب أن يكون اتحادياً، وحكومة إقليم كوردستان جزء من الحكومة العراقية، ويجب أن نصل إلى تفاهمات من أجل المصلحة العامة”.

وشدد على أن نفط العراق لجميع أبناء الشعب “من الشمال إلى الجنوب ولا يوجد نفط خاص بإقليم كوردستان ولا بأي محافظة أخرى”.

توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ آذار 2023 عندما قضت محكمة دولية مقرها باريس لصالح بغداد بأن أنقرة انتهكت اتفاقية عام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.

وأكد المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور) مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية في (31 آب 2024) عدم وجود اتفاق حتى الآن على إعادة تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا واستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، مقدراً خسارة البلد 19 مليار دولار جراء تعليق العملية.

باسم محمد خضر نوّه إلى أن الهدف الأساسي للوزارة هو “غلق ملف الغاز المحروق وتوفير الكميات المطلوبة للطاقة والصناعة النفطية”.

العراق ينتج 3.8 مليون برميل

حول كميات الانتاج والتصدير في الوقت الحاضر، لفت إلى أن العراق ينتج حالياً 3.8 مليون برميل التزاماً بمقرارات أوبك، بعد أن كان ينتج أكثر من 4 ملايين برميل.

وأوضح أن 3.3 من هذه الكمية تصدّر، فيما يستخدم 500 ألف برميل محلياً.

بشأن المعرض، أشار إلى مشاركة جميع الشركات العالمية “سواء العاملة بالعراق أو الشركات الأخرى”، معتبراً أن المعرض “رسالة للكل بأن البيئة الاستثمارية في العراق مشجعة والمشاركة مع الوزارة في المشاريع النفطية وزيادة الطاقات الانتاجية على مستوى النفط والغاز”.

ودعا وكيل وزارة النفط العراق جميع الشركات المؤهلة لـ “لمشاركة في مشاريعنا النفطية المعلنة أو المستقبلية.. نحن داعمون لجميع الشركات وماضون في تحقيق الأهداف”.

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