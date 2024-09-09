صحيفة أمريكية: تورط أكثر من 20 مصرفًا عراقيًا في تهريب الدولار إلى إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين ، ان هناك أكثر من 20 مصرفًا عراقيًا متورطاً في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الميليشيات باستخدام شركات وهمية وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة ، أن 80% من التحويلات المالية بالدولار التي تتدفق عبر المصارف العراقية والتي تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار كانت غير قابلة للتتبع.

الصحيفة أشارت الى أن جزء من هذا المبلغ ذهب سرًا إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لإيران.

هذا وأبلغ مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية مسؤولين عراقيين في وقت سابق ، أن المصارف العراقية استغلت عمدًا وصولها إلى الدولارات الأميركية لدعم فيلق القدس وكذلك الميليشيات العاملة في العراق.

في السياق ، قال النائب عدنان الزرفي ، أن عمليات تهريب الدولار من العراق مستمرة ، مشيرًا إلى تورط شخصيات اقتصادية كبيرة بتهريبه.

وأردف الزرفي أن وضع العقوبات باق على حاله ، ولا يوجد تحرير للمصارف العراقية ، حيث طالبت الخزانة الأمريكية منذ أيام بدمج المصارف المعاقبة في مصرف أو اثنين للتخلص من وضعها القانوني السابق وتقييدها بمسارات جديدة ، لافتا إلى أن ملف مكافحة الفساد يراوح بمكانه، والمشكلة أعمق من النشاط الحكومي

وعلى مدى الأشهر الماضية ، يحذر خبراء في الاقتصاد من فقدان الدينار العراقي قيمته تدريجيًا بسبب استمرار عمليات تهريب الدولار.

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