سيروان روژبیاني: لم يطرأ أي تغيير في المناصب الإدارية بمحافظة نينوى

أكد نائب محافظ نينوى سيروان روژبیاني، تعليق قرار تغيير المناصب الإدارية في المحافظة، حيث لم يوقع المحافظ بعد على تعيين من تم تعيينهم لاستلام المناصب.

وأوضح أن، هناك نقاش في بغداد حول مشاكل نينوى وتقرر أن تجتمع في الأيام القليلة القادمة جميع الكتل عن محافظة نينوى.

وقال روژبیاني لـ كوردستان24: “من هم في المؤسسات الإدارية لمحافظة نينوى الذين ينوون التغيير ما زالوا في مكانهم ويمارسون عملهم العادي، ولم يصدر محافظ نينوى قراراً ببدء العمل لمن ينوي البدء من مكانه، وبدون المحافظ لن يتمكنوا من العمل في أي منصب إداري”.

وعن مشاكل مجلس محافظة نينوى، أشار إلى أن الوضع في المجلس لا يزال على حاله، والمعدل القانوني لاجتماع مجلس المحافظة غير كامل.

وأضاف: “هناك مناقشات بين الأطراف، للاجتماع ومراجعة القرارات التي اتخذتها بغرض تغيير المواقف، ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع التوافق”.

وأردف: “تجري حاليا مباحثات في بغداد ومن المتوقع أن تجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة جميع كتل مجلس محافظة نينوى لدراسة الوضع”.

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