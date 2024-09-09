صرف 150 مليار دينار من مستحقات فلاحي إقليم كوردستان

من المقرر صرف 150 مليار دينار من مستحقات فلاحي إقليم كوردستان بذمة وزارة التجارة العراقية بعد تأخير دام نحو 50 يوماً.

مديرة السايلوهات في السليمانية وحلبجة، نسرين محمود، أكدت لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (9 أيلول 2024) قرار صرف مستحقات الفلاحين عن تسوقيهم محصول الحنطة لهذا العام.

وأوضحت أن سايلوهات إقليم كوردستان ستتلم الصكوك اليوم وتبدأ اجراءات توزيع المبالغ على الفلاحين اعتباراً من غد الثلاثاء.

في 6 حزيران الماضي، قررت بغداد فتح سايلوهات إقليم كوردستان لاستلام محصول الحنطة لغاية 20 تموز، دون صرف أي مستحقات للفلاحين منذ أكثر من شهر.

من جانبه، أوضح مدير سايلو أربيل ميران محمد، أن حصة فلاحي المحافظة تبلغ 47 ملياراً و373 مليون دينار.

كما أكد مسؤول إداري في دهوك لرووداو، أن ممثل المحافظة توجه إلى بغداد لاستلام الصك.

تسلمت وزارة التجارة العراقية ما قيمته 590 مليار دينار من محصول حنطة فلاحي إقليم كوردستان، لكنها لم تصرف سوى 74 ملياراً و500 مليون دينار من المستحقات.

بلغت كمية القمح التي استلمتها وزارة التجارة العراقية هذا العام 6.3 مليون طن؛ منها نحو 700 ألف طن من إقليم كوردستان.

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