لسبب واحد.. المركزي يلغي مشروع إصدار فئة الـ20 ألف دينار

ألغى البنك المركزي العراقي مشروع إصدار فئة نقدية جديدة بقيمة 20 ألف دينار.

وقال مدير إعلام البنك، حيدر غازي، لمنصة “الجبال” اليوم الإثنين، إنه ليس في النية المضي بهذا المشروع.

وأكد غازي أن “المشروع أظهر أنه غير مجد اقتصادياً مما أدى إلى إلغائه”.

وكان نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، قد ذكر في تصريحات سابقة أن البنك المركزي يواصل إجراءات طباعة النقود من فئة 20 ألف دينار، مشيراً إلى أنّ “العملية تجري خارج العراق، ومن المنتظر ضخّ فئة العملة الجديدة في الأسواق نهاية عام 2023 أو مطلع عام 2024”.

ونفى خلف أن يكون طبع الفئة الجديدة من العملة العراقية مرتبطاً بالتضخم في الأسواق، مؤكداً أن طبع وضخ فئة الـ20 ألف دينار، لا يتعلّقان بالتضخّم، بل ذلك لتسهيل التعامل بالدينار في الأسواق.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي إن الإدارة الحالية للبنك المركزي العراقي “لديها خطط للحد من التضخم بعيداً عن إصدار فئة جديدة”.

وأوضح التميمي لـ”الجبال” أن “الإدارة السابقة للبنك كانت لديها رؤية مع وزارة المالية، أن هناك زيادة بالتضخم ولا يمكن حلّها إلا بطبع فئة جديدة من العملة”.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن الإدارة الحالية ارتأت أن تكون هنالك إجراءات جديدة لخفض التضخم والحد من إصدار العملة، ما أدّى بالتالي إلى إلغاء المشروع.

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