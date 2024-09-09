نور زهير وهيثم الجبوري.. القضاء يحكم بتوقيف كفلاء المتهمين الرئيسيين بـ”سرقة القرن”

قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بغداد، توقيف كفلاء (نور زهير) و(هيثم الجبوري) المتهمين الرئيسيين بسرقة القرن، وذلك لعدم حضور المتهمين للجلسة التي كانت مقررة اليوم.

وكشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، في تسجيل مصوّر من أمام المحكمة، اليوم الإثنين، أنه “كالعادة لم يحضر المتهم نور زهير ولا المتهم هيثم الجبوري بموعد الجلسة المقررة اليوم، تم إيقاف الكفلاء الستة للمتهمين، ثلاثة لنور زهير وثلاثة لهيثم الجبوري، وإرسالهم إلى محكمة جنح الكرخ”، مضيفاً: “تم تحديد 21 تشرين الثاني موعداً للمرافعة المقبلة، والمدة بعيدة لأن هناك إجراءات تستغرق شهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية وإعمام التبليغ على الجهات المعنية”.

وبحسب سند، عقب إعمام القرار، سيتم إصدار أمر القبض واتباع إجراءات النشرة الحمراء لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).

وقال البرلماني إن الدعاوى تستحق المتابعة، فكيف إن كانت بأهمية ما يسمّى بـ “سرقة القرن”.

وهذه ثالث مرّة يتخلّف فيها نور زهير عن الحضور في موعد المحاكمة، ما أدّى إلى تأجيل مواعيد الجلسات حتى وصلت إلى 21 تشرين الثاني المقبل.

وتتعلق قضية “سرقة القرن” بجريمة اختلاس مبالغ طائلة من الأمانات الضريبية في دائرة الضرائب، تبلغ 2.5 مليار دولار، وتم دفعها خلال أيلول 2021 وآب 2022، عن طريق 247 صكاً صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

أكد نور زهير أن هناك مسؤولين كبار ومتنفذين ضالعين بالسرقة، ووعد في مقابلة تلفزيونية أجراها خارج العراق، بالكشف عنهم واحداً تلو الآخر حال مثوله أمام القضاء لمحاكمته.

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