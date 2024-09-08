الخارجية العراقية: 14 مواطناً من السليمانية يحاكمون في تونس

ألقي القبض في تونس على عدد من مواطني إقليم كوردستان، وهم 16 مواطناً أغلبهم من محافظة السليمانية، ويقول وكيل وزارة الخارجية العراقية إنهم سيحاكمون غداً، وسيطلق سراحهم.

المواطنون هؤلاء تم إلقاء القبض عليهم منذ شهر و14 منهم من مواطني محافظة السليمانية كانوا قد سافروا إلى تونس بقصد الهجرة إلى أوروبا، وصرح وكيل وزارة الخارجية العراقية، عمر البرزنجي، اليوم (8 أيلول 2024) لشبكة رووداو الإعلامية بأن “هؤلاء الـ14 سيحاكمون يوم غد”.

وكيل وزارة الخارجية العراقية الذي يتابع ملف هؤلاء المواطنين، أوضح أن “هؤلاء المواطنين تعرضوا للخداع وأوهموا بأنهم سيصلون إلى أوروبا، وحتى في حال صدور أحكام بحقهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً، لأن مدة الحكم ستكون السجن لشهر واحد وقد قضوا أكثر من الشهر في السجن”.

وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقية إلى أن “مجموعتين أخريين من مواطني إقليم كوردستان تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً في تونس، وكانوا عشرة تم إطلاق سراحهم”.

وأضاف عمر البرزنجي: “هناك مواطن آخر تم اعتقاله بتهمة التزويروحكم عليه بالسجن ثمانية أشهر، قضى أربعة منها وأمامه أربعة أشهر ليطلق سراحه”.

أعلنت تونس في (14 حزيران 2024) إلغاء تأشيرة السفر لحاملي جواز السفر العراقي، ويقول عمر البرزنجي إن استغلال إلغاء التأشيرة في محاولات الهجرة سيسبب مشاكل للاتفاقية المبرمة بين العراق وتونس والتي أسفرت عن إلغاء التأشيرة.

يذكر أن تونس واحدة من الدول التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيون للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

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