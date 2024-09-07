الرئيس بارزاني يقلّد آرين مسرور بارزاني الرتبة العسكرية

قلّد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، آرين مسرور بارزاني الرتبة العسكرية بصفة ملازم.

يأتي ذلك، بعد نيل آرين مسرور بارزاني في الـ 9 أغسطس آب 2024، الوسام الملكي بعد تخرّجه من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية بالممكلة المتحدة بدورتها الـ 233 للطلاب الضباط.

ومنذ عام 2016، يتم منح الوسام للطلاب الدوليين المتخرجين من الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست، بعد إنهاء تدريباتهم.

وأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، هي كلية عسكرية بريطانية عريقة أُسِّست عام 1802 وهي واحدة من العديد من الأكاديميات العسكرية في المملكة المتحدة.

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وتعدُّ الأكاديمية، مركز تدريب أساسي للضباط في الجيش البريطاني، تقع في بلدة ساندهيرست باركشير، بينما يقع مدخلها الرئيس في بلدة كامبرلي جنوب غرب لندن.

وأعلنت الكلية أن هدفها هو أن تكون مركز التميّز القيادي الوطني، يُدَرَّب جميع ضباط الجيش البريطاني في الأكاديمية، بما في ذلك ضباط الدخول المتأخر الذين كانوا ضباط صف سابقاً، بالإضافة إلى رجال ونساء آخرين من الخارج .

كلية ساندهيرست هي المكافئ لكلية بريطانيا البحرية الملكية وكلية كرانويل للقوات الجوية الملكية للجيش البريطاني، ومدة الدراسة فيها 44 أسبوعاً، أي أقل من سنة.

وقبل قبولهم في الأكاديمية، يتم تقييم الطلاب المتقدمين من قبل كبار المسؤولين، وتحتضن الكلية الملكية مدربين عسكريين في الجيش، 10 منهم من الإناث، و10 % من الذكور، وأكثر من 80% من الطلاب هم خريجي الجامعات وينتسبون إليها من خارج المملكة المتحدة.

تتخرّج سنوياً دفعة واحدة من الطلاب الضباط من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، والهدف هو اختيار 30 من كبار الضباط (SNCO) من بين 60 ضابطاً.

معظم الضباط المتخرجين هم من المشاة، حيث يتوجب على الراغبين بالالتحاق بهذه الأكاديمية اجتياز دورة التقييم، ما يعني أن هناك منافسة للحصول على القبول.

ويمكن للخريجين الحصول على درجة الدراسات العليا في القيادة والتعليم ثم البدء في قبول المناصب لإكمال درجة الماجستير في إحدى الجامعات من خلال المزيد من المواد الاختيارية والأطروحة.

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