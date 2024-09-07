سبتمبر 07, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وفد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد يتوجه إلى أربيل

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فى :أخبار عــامة
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وفد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد يتوجه إلى أربيل

يستقبل وفد من حكومة إقليم كوردستان في مطار أربيل الدولي، في الساعة السابعة من مساء اليوم 7 أيلول 2024، وفد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين.

ويأتي ذلك استعداداً لعقد الاجتماع المشترك الأول غداً بين المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد، والمجلس الاقتصادي في الإقليم، بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان.

الزيارة تستغرق يومين، للتباحث بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، وضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

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