مسرور بارزاني: إنشاء جامعات ذات مكانة عالمية يسهم في تطوير قدرات الشباب في مختلف المجالات

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 7 أيلول / سبتمبر 2024، الجامعة البريطانية الدولية في أربيل، وذلك في مراسم حضرها عدد من المسؤولين والشخصيات الأكاديمية.

وفي كلمة ألقاها خلال المراسم، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية هذه الجامعة في إدخال التجارب التعليمية البريطانية إلى إقليم كوردستان، مما سيسهم في رفع مستوى التعليم وتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية والاقتصادية بين الإقليم والمملكة المتحدة.

وأكد أن كوردستان تمتلك موارد بشرية شابة تحتاج إلى الاستثمار في التعليم لضمان مستقبل مشرق لأجيالها، مشدداً على أن إنشاء جامعات ذات مكانة عالمية يسهم في تطوير قدرات الشباب في مختلف المجالات، من خلال إعداد الخبراء والمهنيين المهرة للمساهمة في مسيرة التنمية.

وأضاف أن البحث العلمي يجب أن يكون محوراً رئيسياً في دفع عجلة التعليم العالي، موضحاً أن هناك نقصاً في الأبحاث العلمية في العديد من القطاعات، داعيا الجامعات إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية لإجراء بحوث مشتركة في مجالات مثل الزراعة والصناعة والاقتصاد والبيئة.

وبيّن أن هذه الجامعة يمكن أن تكون حجر الزاوية في تعزيز التعاون البحثي مع المملكة المتحدة، مستفيدة من الخبرة البريطانية العريقة في هذا المجال. كما شدد على أهمية المشاريع البيئية في الجامعة، مثل إنشاء بركة مائية وتخصيص مساحات كبيرة للطاقة المتجددة والمساحات الخضراء، مما يعكس التزامها بحماية البيئة ومعالجة الآثار السلبية للتغيّر المناخي.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تضطلع الجامعات والمراكز الأكاديمية كافة بدورها ومسؤوليتها في مواجهة التحديات البيئية، مؤكداً أهمية استفادة الطلبة من الفرص التي تقدمها هذه الجامعة وغيرها من المؤسسات الأكاديمية ليصبحوا قدوة في خدمة وطنهم.





تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية