سبتمبر 07, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الجنسية الورقية تغادر المشهد.. 93% من العراقيين اصبح لديهم بطاقة موحدة

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فى :أخبار عــامة
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الجنسية الورقية تغادر المشهد.. 93% من العراقيين اصبح لديهم بطاقة موحدة

أعلنت وزارة الداخلية اصدار اكثر من 40 مليون بطاقة وطنية، وهو ما يمثل قرابة 93% من اجمالي العراقيين وفق تقديرات وزارة التخطيط بوجود اكثر من 43 مليون عراقي.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري، انه اصدرنا حتى يوم الخميس 40 مليونا و152 الف بطاقة وطنية مسجلة”، مشيرا الى انه خلال سنة ونصف من عمر هذه الحكومة اصدرنا اكثر من 15 مليون بطاقة بجهود استثنائية.

وأضاف انه “انجزنا عملية نوعية ليلة أمس بإلقاء القبض على العديد من المطلوبين وضبطنا مواد ممنوعة بحوزتهم”، مشيرا الى “طموح بمواكبة التطور العالمي من خلال الأتمتة وتحويل نظام العمل الى العمل الالكتروني وتدريب جميع الضباط والمراتب لتحقيق جهود اكثر”.

وأشار الى ان “هناك اوليات في العمل الأمني بضرب العصابات الكبيرة وفككنا مئات العصابات ومنها عملية البتاوين التي انهت وبشكل كبير الأعمال الإجرامية والخارجة عن القانون”.

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