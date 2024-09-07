وزارة الهجرة والمهجرين العراقية: 18 ألف عراقي لا زالوا في مخيم الهول

من المقرر عودة عدد آخر من المواطنين العراقيين الذين يتواجدون في مخيم الهول بريف الحسكة خلال الأيام المقبلة، في الوقت نفسه قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن 18 ألف عراقي ما زالوا في المخيم.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، إن “عدداً آخر من العراقيين الذين يعيشون في مخيم الهول، بين 150 إلى 160 عائلة، سيتم إعادتهم قريباً”.

وأضاف أن “التحضيرات جارية لإعادتهم، لكن موعد النهائي غير معلوم للآن”.

في السياق نوه المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إلى أنه: “لا يزال حوالي 18 ألف عراقي في المخيم، وتمت إعادة حوالي 4500 إلى 5000 عائلة”.

ويقع مخيم الهول في محافظة الحسكة بروجآفا، وهو يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومعظم الذين يتواجدون في المخيم هم من نساء وأطفال مقاتلي داعش.

ويتم نقل العائلات العراقية التي تعود من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، الذي خصص لإعادة تأهيل عوائل وأقارب مقاتلي داعش الذين عادوا من مخيم الهول، لإعادتهم بعد ذلك إلى مناطقهم الأصلية في المحافظات العراقية.

وبحسب الأمم المتحدة، يتواجد نحو 42 ألف شخص من دول مختلفة في مخيم الهول الذي يعتبر أكبر مخيم يضم عوائل مقاتلي تنظيم داعش.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية